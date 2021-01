I rifugi alpini a “secco” di ristori: l’Uncem incalza Governo e Parlamento

Rifugi alpini a “secco” di ristori.

E l’Uncem – Unione nazionale Comuni ed Enti montani – incalza Governo e Parlamento: si affronti quanto prima – con la massima urgenza – la problematica delle strutture ricettive alpine che “ad oggi non hanno beneficiato di alcun intervento di sostegno”, mentre il Parlamento si appresta a individuare nuove forme di ristoro per le attività economiche chiuse o duramente colpite dall'emergenza Covid-19.

Il motivo? I ristori sono calcolati sul fatturato dei primi mesi 2020, quando i rifugi erano tutti chiusi.

Proprio Uncem ha portato avanti un’analisi sulla complessità della situazione di queste strutture italiane - rifugi e punti tappa escursionistici gestiti – che nel loro complesso toccano quota 1500. Analisi svolta di concerto con le Associazioni di rappresentanza di questi fondamentali riferimenti per le zone montane del Paese.

Si tratta di un pezzo importante dell’economia montana che chiede attraverso Uncem delle puntuali azioni politiche.

“I rifugi non hanno beneficiato di ristori, in quanto calcolati sul fatturato dei primi mesi del 2020, quando queste strutture non erano aperte o con flussi turistici fortemente ridotti. – spiega il presidente di Uncem Piemonte Roberto Colombero – In altri casi, non è stato possibile fare richiesta di bonus ristoranti o bar da parte dei gestori a causa di codici Ateco primari non rientranti in quelli beneficiari di sovvenzioni legate all'emergenza sanitaria”.

I rifugi risultano inoltre esclusi dai potenziali beneficiari del “bonus ristoranti”, il contributo a fondo perduto per gli acquisti di prodotti di filiere agricole e alimentari locali.

“Una anomalia grave – insiste Colombero – stante il fortissimo radicamento territoriale di queste strutture, che per tradizione e cultura utilizzano solo materiali locali nelle loro preparazioni”.

Il raggio di Uncem però si allarga, ritenendo importante che si possano avviare iniziative di supporto per tutti i comparti e gli operatori economici delle aree montane, rifugi alpini compresi.

“Ciascuna località montana, ciascuna valle ha precise vocazioni che Uncem da sempre invita a riconoscere e potenziare – prosegue Colombero –. La montagna dello sci alpino è importante quanto la montagna che punta su altre discipline sportive della neve e del ghiaccio, con turismi diversi tutti in egual modo preziosi per il Paese.

Le Montagne sono variegate e tutte cariche di dignità e impegno congiunto di Comuni, imprese, associazioni che tengono in vita il tessuto sociale”.