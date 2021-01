La befana “avisina” nel reparto di Pediatria di Cuneo con calze a forma di goccia di sangue e tanti libri per i bambini

Quest’anno la Befana "Avisina" organizzata dall’Avis di Cuneo non si è potuta festeggiare con le famiglie ed i figli dei donatori per le norme imposte dall’attuale emergenza Covid 19.

"Però l’Avis non si è dimenticata dei bambini - commenta la presidente Rosina De Luca - Abbiamo pensato e realizzato una “calza” a forma di goccia di sangue e acquistato tanti libri nuovi da leggere, come ci hanno consigliato gli operatori sanitari e che abbiamo consegnato al reparto di Pediatria dell’Ospedale S. Croce-Carle di Cuneo, per i piccoli degenti.

E’ stato un appuntamento un po’ anomalo e non prettamente tradizionale, ma ci ha fatto sentire felici pensare ad una Befana accanto ai bambini meno fortunati che vivono l’esperienza della malattia, a cui la nostra associazione è sempre molto vicina”.

Con questo gesto d’amore l’Avis ha voluto ancora una volta ricordare che “ogni tua goccia donata si trasforma in sorrisi e speranze”.

.