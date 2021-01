Mondovì verso la proroga del mercato diffuso a Breo

L’amministrazione di Mondovì punta a confermare l’assetto temporaneo dei mercati cittadini, in particolare la soluzione sperimentale del mercato diffuso a Breo, in via Marconi e Piazza Cesare Battisti.

"Il nuovo assetto sta entrando ormai nelle abitudini dei monregalesi, grazie anche alla disponibilità degli operatori che hanno accettato questa sfida” - spiega il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano - “Il mercato diffuso si pone, infatti, come un circuito complementare al mercato tradizionale e mira a integrare banchi con i negozi del centro. E’ stata una scelta coraggiosa e non facile, sulla quale in passato Mondovì avrebbe potuto osare di più. Noi ci proviamo, convinti della bontà di questa visione e del riscontro che proviene dalla esperienza di via Marconi e Piazza Battisti. Spiace, invece, che gli operatori non abbiano ritenuto di fruire del sito di Piazza Santa Maria Maggiore, che l’amministrazione aveva gratuitamente messo a loro disposizione, ma confidiamo che in futuro la logica del mercato diffuso si consolidi – e in tal senso va la proroga – con lo scopo di rivitalizzare i nostri centri storici ed affinché restino cuore e anima della comunità monregalese”.