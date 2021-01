Quattro posti disponibili per il Servizio Civile con la Croce Bianca di Ceva

E' ufficialmente scattato il via al reclutamento di più di 46 mila giovani per il servizio civile volontario, rivolto a tutti coloro che hanno tra i 18 e i 28 anni compiuti.

In provincia di Cuneo sono 30 i posti disponibili presso le associazioni ANPAS: quattro disponibili presso la Croce Bianca di Ceva.

La durata del servizio è di 12 mesi. Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile, attribuito dal Ministero, di circa 439,50 euro per un impegno settimanale indicativamente di 25 ore, dal lunedì al venerdì.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata, attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) direttamente al Dipartimento in via telematica tramite la piattaforma Domanda on Line (DOL), mediante PC, tablet o smartphone. Il termine ultimo di presentazione della domanda scade alle 14 dell’8 Febbraio 2021. Testo del bando, modulo per la domanda e altre informazioni sono disponibili cliccando qui.

http://serviziocivile.anpas.piemonte.it/