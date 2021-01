Ricoveri per Covid in calo al Carle di Cuneo, ma "i contagi aumentano e c'è preoccupazione per la terza ondata"

Contagi da Coronavirus in aumento anche in Piemonte. Basti pensare che, in 24 ore, il tasso di incidenza sul numero dei tamponi è passato da 6,8% (mercoledì 6 gennaio) al 12,2% di ieri 7 gennaio. Negli ultimi tre giorni il dato dei nuovi positivi ha sfondato quota mille, dopo giorni in cui i contagi risultavano in netto calo, più volte sotto i 500.

Altalenanti i dati sui ricoveri, in particolare per quanto riguarda quelli nei reparti non intensivi, dove ci sono stati incrementi per più giorni consecutivi. Il dato di ieri segnava invece un calo di 13 unità.

"Siamo tutti preoccupati per una terza ondata - sottolinea il dottor Valerio Del Bono, primario del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Anche se forse è più l'onda lunga della seconda, che è parzialmente migliorata ma non superata".

Al carle il numero dei ricoveri è calato, dopo il picco di fine novembre. "Su 150 posti destinati ai malati Covid, adesso ne abbiamo 85 di occupati ed è stato chiuso un reparto dedicato. Tiriamo un po' il fiato, c'è una relativa tranquillità, ma siamo preoccupati perché i contagi stanno nuovamente aumentando e ancora non sappiamo quanto potranno incidere le Festività. Il dato sui ricoveri lo vedremo solo tra una quindicina di giorni", puntualizza ancora il primario.

Sul fronte vaccinale, il personale del Reaprto di Mallatie Infettive farà la prima dose vaccinale nel corso del weekend. Del Bono, il primo vaccinato dell'azienda ospedaliera cuneese, lo scorso 27 dicembre, in V-Day, farà il richiamo il 17 gennaio, dopo 21 giorni, come da prassi. La seconda dose dovrebbe garantirgli la copertura. "Sono fiducioso, anche perché non abbiamo molti altri strumenti davvero efficaci per contrastare questo virus. Quello che temiamo è l'aumentata contagiosità con cui si sta manifestando nelle sue varianti. Non è più aggressivo, ma se ci sono più infetti, per forza questi si traducono in più ricoveri e, purtroppo, più morti".