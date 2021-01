Beinette, svelati i vincitori dei contest natalizi del gruppo animatori (FOTO)

Sono stati 56 i presepi partecipanti al contest "Presepi in casa" organizzato dal Gruppo Animatori di Beinette.

I vincitori delle diverse categorie sono stati svelati il giorno dell'Epifania, ma i premi verranno consegnati domenica 10 dicembre al termine della S. Messa delle 10.30.

Il contest fotografico aveva una sezione dedicata ai presepi e una speciale per gli addobbi delle case.

"PRESEPI IN CASA"

I più votati su Facebook sono stati i presepi della famiglia Smecca (al primo posto con 229 like) e quello di Matteo Garelli (178).

Quelli premiati dalla giuria per l'originalità sono stati quelli di Davide e Chiara Barale, allestito in una damigiana di vetro, seguito da quello "sullo slittino" di Greta, Davide e Michela Bottasso e infine quello di Ginevra Benza, che elegantemente "fluttua" appeso alla Terra.

Si aggiudicano il premio della giuria per i presepi più belli: Giovanni Corrado, la famiglia Violino ed Elena Burdisso.

Il contest "Vesti la tua casa per Natale" ha visto l'assegnazione di tre premi: la casa più originale è stata quella della famiglia Roggero, la più bella quella della famiglia Chesta e infine, la più decorata quella della famiglia Castellino.

"A sorpresa, al concorso per addobbare il nostro paese ha partecipato anche un Borgo: Borgo San Giorgio." - spiegano dal gruppo - "Si erano già distinti durante il palio per la loro grande intraprendenza e come vincitori del premio "Il borgo più bello". Anche quest'anno, non si sono tirati indietro ed hanno realizzato un bellissimo allestimento natalizio con tanto di buca delle lettere di Babbo Natale. Non si sono fermati qui, infatti ad ogni letterina ricevuta sarà inviata una risposta da babbo natale in persona! Questo è lo spirito che ci piacerebbe nascesse in tutto la popolazione perché ora più che mai ci rendiamo conto di quanto sia importante sentirci parte di una comunità e avere delle persone su cui contare all'interno del proprio paese. Un profondo ringraziamento a tutti quanti per aver reso questo Natale speciale".