Serie D (A): il programma della 13^giornata, la capolista Bra sul campo del Borgosesia

(foto - sito internet a c bra)

Si torna a giocare sui campi del girone A di Serie D: domenica pomeriggio è in programma la 13^giornata.

Il Bra primo in classifica fa visita al Borgosesia mentre il Saluzzo riceve il Derthona. Derby piemontese anche per il Fossano, in casa del Casale.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Arconatese-Caronnese: Matteo Campagni di Firenze

Borgosesia-Bra: Gianluca Catanzaro di Catanzaro

Casale-Fossano: David Kovacevic di Arco Riva

Castellanzese-Città di Varese: Fabrizio Ramondino di Palermo

Gozzano-Pontdonnaz: Matteo Frosi di Treviglio

Lavagnese-Sestri Levante: Marco Peletti di Crema

Legnano-Imperia: Enrico Gigliotti di Cosenza

Saluzzo-Derthona: Andrea Valentini di La Spezia

Sanremese-Folgore Caratese: Andrea Terribile di Bassano del Grappa

Vado-Chieri: Mario Picardi di Viareggio