Le festività della Polfer in Piemonte e Valle d'Aosta: due arresti e 4.962 persone controllate

2 arresti, 14 indagati, 4.962 persone controllate di cui 1.141 con precedenti. 516 pattuglie impegnate nelle stazioni e 12 in abiti civili per attività antiborseggio per contrastare i furti in danno dei viaggiatori. E poi 50 servizi di vigilanza a bordo treno per un totale di 107 treni presenziati; 33 servizi lungo linea e 114 quelli di ordine pubblico: questi i risultati dell’attività della Polizia di Frontiera di Piemonte e Valle d'Aosta durante il periodo delle Festività a cavallo tra il 2020 e il 2021.