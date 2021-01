Backstage speciale orientamento scolastico: rivedi la puntata di ieri sera

Speciale orientamento scolastico: cosa scelgo dopo la terza media? con interventi da parte di alcuni importanti istituti della nostra provincia che presenteranno ai ragazzi e alle famiglie i loro percorsi scolastici.

Backstage Cuneo, la trasmissione di approfondimento del nostro giornale, si conferma un appuntamento atteso da migliaia di lettori e ieri sera è stata dedicata alla scuola.

In particolare, la trasmissione, condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto, ha trattato un argomento di grande interesse per i ragazzi e le loro famiglie: l’orientamento scolastico dopo la terza media.

Durante la serata sono intervenuti i rappresentanti di diversi importanti istituti della provincia Cuneese che in collegamento con il nostro conduttore hanno presentato i percorsi scolastici, gli sbocchi professionali e le possibilità di studio all’estero: Ingrid Brizio per l’AFP di Cuneo, Dronero e Verzuolo, Sara Gasco per l’CFP di Cebano Monregalese,

Massimo Panero per l’ENAIP di Cuneo, Andrea Scarzello e Silvana Racca per il Liceo Ancina di Fossano, Donatella Garello per l’Istituto Giolitti Bellisario Paire di Mondovì e Barge.

Come sempre, l’editoriale del banchiere Beppe Ghisolfi a inizio puntata ha fatto il punto sull'argomento specifico della serata e ha presentato preziosi spunti di riflessione, mentre la vignetta di Danilo Paparelli è stata la chiosa di quanto emerso dal dibattito.

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena, mentre la regia è stata condotta da Raffaele Massano.