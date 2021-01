Cosa sono e a cosa servono le guide lineari

Capita spesso nelle attività quotidiane o in quelle produttive di dover spostare oggetti di varie dimensioni in luoghi non facilmente accessibili. Il più delle volte si tratta di mansioni che non possono essere svolte con facilità e che devono quindi essere realizzate attraverso l’ausilio di alcuni strumenti creati ad hoc come ad esempio le guide lineari. Nello specifico, si tratta di un sistema scorrevole che permette la movimentazione orizzontale o verticale di un oggetto.

La guida lineare è una qualsiasi guida progettata per consentire il moto lungo un’unica direzione. Il sistema meccanico base è costituito da una guida, un cursore, un meccanismo che permette il moto relativo come perni volventi o gabbie a sfere e da vari accessori di tenuta, lubrificazione e detersione. Una guida lineare è un pattino che scorre all'interno di un profilo di guida fisso. Esistono molti tipi di guide realizzati con materiali resistenti come l'acciaio, l'alluminio o l'acciaio inossidabile.

Sono strumenti che consentono estensioni, parziali o totali. Grazie al loro minimo ingombro risultano essere adatti per molti utilizzi o applicazioni. I punti di forza delle guide lineari risiedono nell'operatività elevata e precisione costante. Ma i vantaggi più evidenti rispetto ad altri tipi di guide sono la capacità di carico, la precisione di spostamento, la rigidità, il ridotto grado di usura e l'alta affidabilità.

Come funzionano?

Grazie ad un sistema di profili metallici su cui scorrono cuscinetti a sfera o altri sistemi che permettono il movimento, queste guide sono provviste di opportuni arresti, che consentono agli operatori di controllarne il movimento. Le guide con cuscinetti a sfera ingabbiati possono essere generalmente utilizzate per applicazioni in cui sia richiesta una bassa forza di movimento. L’estensione della guida può superare il metro di lunghezza ed anche la scorrevolezza di carico può essere molto elevata.

Le guide lineari funzionano in modo più efficace quando il carico viene applicato al centro del carrello all’interno della lunghezza della guida. Dette anche sistemi ad estrazione, le guide lineari possono essere costituite da elementi che ne consentono l’allungamento piuttosto che lo scorrimento, ecco perché vengono definite lineari.

Quali sono i campi di applicazione delle guide lineari?

Queste guide si adattano ad una molteplicità di utilizzi. A livello industriale le guide lineari svolgono una funzione assai rilevante essendo utilizzate in diversi settori quali la robotica, i sistemi di movimentazione di oggetti, tipo “catena di montaggio”, nel settore dei sistemi di trasporto, nell'industria aerospaziale, nell'industria edile, nel settore medicale, nel settore dei distributori automatici e bancomat e molto altro ancora.

Queste descritte sono solo alcune applicazioni realizzate che confermano l’utilizzo delle guide lineari in tutti i campi possibili. Nell'uso domestico invece, l’utilizzo più comune è certamente quello che consente lo scorrimento dei cassetti, ma esistono anche altri utilizzi: ad esempio, i tavoli e le console allungabili, le porte scorrevoli, la maggior parte dei sistemi di apertura/chiusura dei garage utilizzano questi sistemi.

Insomma lo spettro delle possibili applicazioni è assai vasto e fa di questi sistemi di scorrimento un elemento importante sia nella nostra vita quotidiana che nella produzione industriale.