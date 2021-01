"La data di inzio saldi decisa dalla Regione con le associazioni di categoria della moda"

“Stupisce – dichiara Roberto Ricchiardi, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo - leggere dichiarazioni da parte di chi si propone di rappresentare categorie commerciali, in quanto la data d’inizio dei saldi invernali è stata decisa dalla Regione Piemonte, quindi non solo in provincia di Cuneo, sentite le associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative”.

“Abbiamo riaperto – aggiunge Ricchiardi – ad inizio dicembre, senza sapere che avremmo nuovamente chiuso nei giorni immediatamente vicini al Natale e con una zona rossa che si è chiusa il 6 gennaio scorso”.

“Non mi sembra il momento ideale per alimentare con polemiche sterili di “posizione nei confronti di possibili associati” – conclude Roberto Ricchiardi – mentre l’intera categoria ha bisogno di poter lavorare a favore della Clientela; aggiungo che in base alla situazione epidemiologica non siamo nemmeno certi di poter tenere aperti i negozi e fino a quale data, mentre le piattaforme dell’e-commerce della moda lavorano h24 sette giorni su sette”.