MES sanitario, verso asse Ghisolfi - Renzi?

Renzi? In rapporto al panorama politico e partitico esistente, è senza dubbio uno degli esponenti più brillanti. Il suo problema è un certo spiccato livello di sfrontatezza e di ambizione che lo rende ostico e non simpatico a larga parte della popolazione italiana.

A ciò si aggiunga la circostanza, per lui sicuramente non tollerabile, che un avvocato prestato alla politica abbia preso il suo posto alla guida del governo del Paese.

Sul MES tuttavia è Renzi ad avere ragione. Non sono razionalmente comprensibili le ragioni per cui Conte e il suo governo continuino a dire di no a un meccanismo europeo di stabilità che assegna all'Italia 37 miliardi di euro a favore del sistema sanitario nazionale a tassi non passivi ma addirittura negativi, cioè con un guadagno nel piano di restituzione del prestito della Ue.