A Lagnasco residenti in calo di 16 persone

Scende di 16 unità il numero di lagnaschesi nel corso del 2020: questi i dati registrati dall'Ufficio Anagrafe del Comune. A fare la differenza il numero di decessi superiori alla media, in cui il Covid ha purtroppo avuto la sua rilevanza: 22, di cui 15 concentrati nell'ultimo trimestre, 8 nel solo mese di dicembre. Il "saldo naturale" è fortemente negativo (-17), anche in virtù dei soli 5 nati (di cui 4 in famiglie di origine straniera).

Quasi invariato l'andamento demografico per il flusso migratorio: 63 immigrati (di cui 31 stranieri) e 62 emigrati (tra i quali 35 di nazionalità non italiana). La popolazione residente scende pertanto da 1.423 a 1.407 persone, mentre cresce il numero delle famiglie; 573 rispetto alle 560 di un anno fa. Gli stranieri residenti sono 202 (pari al 14,36% della popolazione).

Ecco i dati nel dettaglio:

Nati: 5 (3 maschi e 2 femmine)

Morti: 22 (12 maschi e 10 femmine)

Immigrati: 63 (39 maschi e 24 femmine)

Emigrati: 62 (26 maschi e 36 femmine)

Popolazione residente al 31.12.2019: 1.423 (728 maschi e 695 femmine)

Popolazione residente al 31.12.2020: 1.407 (732 maschi e 675 femmine)

Schede di famiglia istituite: 35

Schede di famiglia eliminate: 22

Famiglie al 31.12.2019: 560

Famiglie al 31.12.2020: 573 (di cui 94 con almeno uno straniero)

Convivenze (invariate): 2

Nazionalità stranieri residenti:

- Albanese: 126 (69 maschi e 57 femmine)

- Cinese: 21 (10 maschi e 11 femmine)

- Rumena: 11 (5 maschi e 6 femmine)

- Indiana: 9 (6 maschi e 3 femmine)

- Marocchina: 8 (7 maschi ed 1 femmina)

- Mali: 7 (7 maschi)

- Ungherese: 4 (3 maschi ed 1 femmina)

- Burkinabe: 3 (3 maschi)

- Polacca: 3 (3 maschi)

- Costa d'Avorio: 2 (2 maschi)

- Croata: 2 (2 femmine)

- Francese: 2 (2 femmine)

- Ghanense: 2 (2 maschi)

- Belga: 1 (1 femmina)