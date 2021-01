Al via a Sanfront i lavori sull’edificio scolastico: cantiere da 3.600.000 euro, “segnerà il futuro del paese per i prossimi 80 anni”

Dicembre 2020, a Sanfront, è stato il mese segnato dall’apertura del maxi-cantiere sulla scuola elementare e media del paese.

Ha preso quindi il via un’imponente operazione, da 3milioni e 650mila euro, che si articola su diversi filoni di intervento.

Nella fattispecie, come ci spiega l’architetto Fulvio Bachiorrini di Saluzzo, che insieme a all’ingegner Franco Picotto ha seguito progettazione e direzione lavori, l’intervento si svilupperà in tre fasi.

In primis, l’adeguamento sismico della struttura esistente. Obiettivo: giungere ad avere un edificio assolutamente conforme a tutte le norme antisismiche, antinfortunistica, prevenzione incendi ed inoltre, eliminando in toto le barriere architettoniche. Sicurezza e maggiore accessibilità, dunque.

Poi, la trasformazione dell’attuale palestra, che verrà suddivisa in due piani e convertita in salone polivalente e biblioteca al pian terreno e le aule didattiche al piano primo.

E, infine, con la realizzazione di una nuova palestra, con annessi servizi igienici dedicati e spogliatoi.

La nuova palestra sarà collegata all’edificio scolastico esistente con un passaggio chiuso, al riparo, e, come spiega l’architetto Bachiorrini, “praticabile al piano superiore, per raggiungere l’area verde esterna che troverà posto in parte proprio sugli stessi spogliatoi”.

L’attuale palestra verrà suddivisa in due piani con un intervento radicale, grazie ad una nuova struttura interna realizzata in acciaio. All’esterno, verrà completamente ridisegnata la facciata. Come pavimentazione, 200 metri quadrati di parquet “nostrano”, realizzati con listoni al 100% con legname piemontese, composto da una base multistrato in legname ‘grezzo’, come pioppo o abete, ricoperto da una sottile lamina in legno nobile locale opportunamente termotrattato per esaltarne le caratteristiche estetiche.

I locali adibiti a nuova palestra, invece, avranno una superficie di 387 metri quadrati. La peculiarità dell’intervento prevede infatti la possibilità di accedere alla nuova palestra senza entrare nella scuola. Una soluzione che renderà più comodo e agevole l’utilizzo della palestra per tutte quelle attività extrascolastiche, come corsi e attività sportive, anche in orario serale.

La nuova palestra andrà a collocarsi nell’attuale area adibita a parcheggio: “Un porticato disposto lungo il lato lungo assolve la funzione di filtro tra l’edificio e la scuola esistente” aggiunge Bachiorrini.

Un progetto, come anticipato, da 3milioni e 650mila euro, completamente finanziato dal bando regionale “Programma triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica”, nell’annualità 2018. E che, come rimarca Bachiorrini “ha ottenuto l’approvazione da parte della Soprintendenza, in quanto fabbricato di valenza storico-monumentale, per quanto riguarda parte originaria”.

L’iter per l’ottimo piazzamento in graduatoria, fortemente caldeggiato e voluto dall’Amministrazione del sindaco Emidio Meirone, era stato seguito dal consigliere comunale Francesco Lombardo, nella scorsa legislatura. La richiesta di contributo era stata prodotta dall’Ufficio tecnico comunale.

I lavori sono stati appaltati per 2milioni 442mila euro all’impresa Cornagli fratelli di Caraglio.

Sull’importanza del cantiere, “il più grande cantiere di sempre a Sanfront”, si sofferma il primo cittadino, Emidio Meirone: “Lascio i numeri ai tecnici. – ci dichiara – Io posso dire che questo è il cantiere che segnerà il futuro del paese per altri 80 anni. Basti pensare che la costruzione del plesso scolastico fu inaugurata nel 1936.

Questo è l'impegno e la forza che abbiano messo in campo come Amministrazione: un cantiere da 3.600.000 euro per noi si traduce in un volano anche per l'economia dell’intera valle.

Seguo i lavori con occhio severo, perché ci aspettiamo, come per molte altre opere, un risultato eccezionale. Da sindaco, poi, posso dire che tra i molti finanziamenti ottenuti, considero questo, per entità e risultato, quello che sicuramente più lascerà il segno nella comunità.

Chiuderà un cerchio che ci ha visti attivi e presenti in ambito di investimenti ottenuti in questi anni, in maniera pesante. Sogno l’inaugurazione ad occhi aperti: sarà, come ho detto, la chiusura di un cerchio”.