Paesana: colto da malore, intervengono 118 e Vigili del fuoco per appurare che non si tratti di monossido di carbonio

Intervento dei Vigili del fuoco, insieme alle ambulanze del 118, questo pomeriggio, a Paesana.

L’allarme è scattato dalla località Bonetti, dove l’equipe del 118 è intervenuta per prestare soccorso ad una persona colta da malore.

Il quadro della situazione, però, poteva far propendere anche ad un’eventuale intossicazione da monossido, ragion per cui in paese sono giunte anche le squadre dei Vigili del fuoco di Saluzzo, che hanno provveduto ad effettuare tutti i rilievi del caso, con apparecchiature specializzate.

Rilievi che, da quanto si apprende, sembrerebbe abbiano scongiurato la presenza di monossido di carbonio.