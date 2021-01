Consorzio Energia 2000, rinnovata la scadenza al 2050

Il Consorzio nato nel 2008 per operare nel settore energetico, fornendo energia a tariffe vantaggiose agli associati, è composto da 52 soci e rappresenta uno dei più grandi gruppi d’acquisto non confederativi in Provincia di Cuneo.

La convocazione si è resa necessaria per prorogare la durata del Consorzio (in scadenza il 31/12/2020) sino al 31/12/2050, con conseguente modifica dell’art. 3 del relativo statuto.

Nel suo intervento, il presidente ha evidenziato il lavoro svolto dal Consorzio negli ultimi anni, caratterizzato da un trend in crescita dei volumi di luce e gas gestiti e ha accennato ai progetti per il futuro, nonostante le difficoltà dell’ultimo anno segnato dall’emergenza sanitaria.

Il presidente Testa ha ringraziato tutti i partecipanti che anche in un periodo di emergenza hanno partecipato all’assemblea, con il proposito di ritrovarsi fra qualche settimana per approvare il bilancio 2020 e per gettare le basi per affrontare le future nuove sfide.