Finisce fuoristrada e trancia le tubature del gas: soccorsi in azione a Bagnolo Piemonte (FOTO)

Incidente stradale, questo pomeriggio, a Bagnolo Piemonte, lungo la strada provinciale 27, via Bibiana, all’altezza del laboratorio per la lavorazione della pietra Manavella.

Per causa ancora in via di accertamento, un mezzo fuoristrada è uscito di strada, capottandosi e finendo nel cortile dell’azienda, lungo la Provinciale, alcuni metri più in basso rispetto alla sede stradale.

Scattato l’allarme, sono intervenuti il 118, i Vigili del fuoco ed i Carabinieri.

Nell’uscita di strada, però, il veicolo ha tranciato alcune tubature del gas. I pompieri, arrivati sul posto, si sono quindi occupati della primissima messa in sicurezza dell’area. Il ferito era già alle cure del 118, e le squadre dei Vigili del fuoco si sono quindi occupate della perdita di gas, in attesa dell’arrivo dei tecnici specializzati.