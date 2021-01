Rifreddo: anche nel 2020 la popolazione cresce

Dopo il balzo dello scorso anno continua, seppur lentamente, la crescita della popolazione rifreddese. All’anagrafe sono infatti stati censiti, alla fine del 2020, tre residenti in più rispetto al 31 dicembre del 2019. Un risultato dovuto soprattutto alla buona capacità di attrazione di residenti da altre realtà mentre, seppur in modo contenuto, il tasso naturale risulta negativo.

Unendo le due voci si ottiene l’incremento totale della popolazione: 3 persone ovvero circa lo 0,2 per cento dei residenti.

"Siamo contenti - ha dichiarato il sindaco Cesare Cavallo - che il nostro paese continui a crescere. Ed in modo particolare ci rallegra il fatto che la nostra realtà venga considerata attrattiva da persone e famiglie che vengono da fuori. Il miglior modo per garantire il futuro delle nostre comunità sta, infatti, nel mantenere in loco le famiglie e magari attirarne di nuove fornendo buoni servizi a costi contenuti nonché un’elevata qualità di vita".

Dalla precisa analisi fornitaci dagli uffici traspare, poi, la composizione della popolazione stessa. Per ciò che consta il genere le donne sono 529 due in più rispetto agli uomini che sono 527. I nuclei famigliari del paese sono mediamente composti da un numero di persone inferiore a tre in perfetta linea con la tendenza generale italiana che vede famiglie piuttosto piccole. Da segnalare la decrescita dei matrimoni che sono passati da 5 a 2 (di cui uno civile e uno religioso).

Gli stranieri sono sostanzialmente stabili passando da 54 a 55. Tra di loro le nazionalità più rappresentata è quella con marocchina seguita da quella albanese.