Sci alpino femminile, Coppa del mondo: ottima Bassino nella seconda prova cronometrata di St. Anton

Bella Italia nella seconda prova cronometrata della discesa femminile di St. Anton, vinta dalla ceca Ester Ledecka, con il tempo di 1'25"49, per soli 4 centesimi davanti alla giovane norvegese Kajsa Lie e per soli 14 davanti a Marta Bassino, che conferma il suo stato di grazia indipendentemente dalla disciplina in cui gareggia.

Al quarto posto una brillante Sofia Goggia, staccata di soli 2 centesimi dalla compagna di squadra, per una classifica davvero strettissima che promette faville per le gare.

Fra le top ten si piazza anche Francesca Marsaglia, staccata di 65 centesimi, mentre Federica Brignone è appena fuori a 72 centesimi, dopo avere fatto ottimi intermedi fino a metà percorso. Elena Curtoni fa registrare un buon tempo con 1"18 di svantaggio dalla migliore, seguita a ruota da una positiva Laura Pirovano, a 1"26 dalla vetta. Nadia Delago è a 1"56 e Roberta Melesi a 2" esatti

Sabato 9 gennaio è in programma la discesa, con partenza alle 11.45, mentre per domenica 10 gennaio è previsto il supergigante, start alle 11.30.

Entrambe le gare saranno in diretta Rai Sport ed Eurosport, con aggiornamenti radiofonici su RadioRai.

Ordine d'arrivo 2a prova DH femminile St. Anton (TOP TEN):

1. Ester Ledecka CZE 1'25"49

2. Kaisa Lie NOR +0"04

3. Marta Bassino ITA +0"14

4. Sofia Goggia ITA +0"16

5. Nina Ortlieb AUT +0"24

5. Ilka Stuhec SLO +0"24

7. Stephanie Venier AUT +0"42

8. Ricarda Haaser AUT +0"57

9. Breezy Johnson USA +0"64

10. Francesca Marsaglia ITA +0"65