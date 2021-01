Sci di fondo, Coppa Italia Gamma: quattro atleti cuneesi al via in Valle d'Aosta

Dopo la pausa natalizia, riparte la stagione nazionale dello sci di fondo. A Cogne è in programma una tappa della Coppa Italia Gamma.

Si svolgeranno soltanto le competizioni Senior, anche se i giovani delle categorie Under 20 e Under 18 potranno competere, seppure non saranno formulate classifiche di categoria. I i loro risultati saranno validi per la Coppa Italia Gamma, quella dedicata ai Senior, mentre non avranno alcun valore per la Coppa Italia Rode per juniores ed aspiranti.

Per questo motivo il Comitato Alpi Occidentali ha preferito non partecipare, concentrandosi sulle gare regionali in programma ad Entracque.

Andranno comunque in Valle d’Aosta due atleti della squadra del Comitato, i senior Alberto Piasco (Valle Stura) ed Elisa Sordello (Entracque Alpi Marittime). Al via ovviamente anche i due alfieri dello sci di fondo piemontese, Lorenzo Romano (Carabinieri) e Daniele Serra (Esercito), entrambi alla ricerca di un risultato positivo.

Il programma prevede una sprint in tecnica classica il sabato e un’individuale sempre in alternato la domenica, su distanza di 15km per gli uomini e 10km per le donne.