Bra, dopo oltre 50 anni di lavoro, Andrea Capriolo lascia l’attività di carrozziere

7 anni di apprendistato, poi 45 a riparare automobili in un’officina dapprima in società e poi in proprio, anche come soccorso stradale dell’Aci. È stata questa la vita di Andrea Capriolo che nella carrozzeria di strada Falchetto a Bra ha segnato la storia di un’epoca. Una storia che si è chiusa il 1° gennaio, perché ha deciso di appendere la tuta al chiodo, anche se con una punta di nostalgia.

Ecco il suo racconto: “Ho iniziato questa avventura già all’età di 11 anni con i primi lavoretti, poi a 14 anni sono stato assunto nell’officina di Fissore Tommaso e Torta Giovanni a Bra. Al rientro dal servizio militare, nel 1976, anno del terremoto in Friuli, sono subentrato in società con Fissore Tommaso, prima di mettermi in proprio nel 1999 nell’officina che in principio era in via Piave”.

Una vita passata tra auto e motori per lui, che con orgoglio può dire di essere stato persino cercato da importanti aziende del territorio per la grande esperienza maturata sul campo. Clienti dispiaciuti, molti affezionati da lustri, per un punto di riferimento nel settore che scompare. Infatti, Capriolo ha trovato a subentrargli nell’attività un’altra società, ma dal 1° marzo anche il servizio di soccorso stradale Aci in quota a Bra con il numero 10 cesserà definitivamente di esistere.

Oggi Andrea si dedica al meritato riposo, senza prima però ringraziare clienti, colleghi e amici che hanno arricchito la sua vita lavorativa. “Con tutti c’è sempre stata armonia totale e collaborazione. Voglio ringraziare coloro che in questi anni mi hanno concesso la loro fiducia, che hanno apprezzato il mio lavoro, che mi hanno offerto amicizia, stima e soddisfazioni”.

Non c’è lockdown che possa cancellare date e ricordi scolpiti nella sua memoria. Un uomo fedele alla sua passione, anche a 66 anni di età, che non risparmia aneddoti e risposte alla nostra curiosità.

Qual è la prima auto che ha riparato?

“Il primo mezzo che ho riparato era una Fiat 1100 R. Era di colore blu e apparteneva a mio padrino, Andrea Capriolo. Poi una serie infinita di auto che oggi non ci sono più, ma che andavano molto bene e che di riparazioni ne richiedevano poche, rispetto a quelle di oggi. Le vetture attuali presentano problemi soprattutto dal punto di vista elettrico, tant’è che, nonostante l’età, ho frequentato dei corsi proprio sul comparto elettrico e le moderne auto elettriche”.

Ai giovani consiglierebbe il suo lavoro?

“Spero che ci siano giovani pronti ad intraprendere la mia strada, ma i ragazzi devono sapere che questo è un lavoro in cui c’è da sporcarsi le mani. Sulle mie, i segni di questi 52 anni in officina ci sono tutti e si vedono”.

Da domani che cosa farà?

“Mi riposerò, dopo tutti questi anni di lavoro e schiena piegata. Poi andrò per funghi, a fare camminate e mi godrò la montagna che adoro”.