Cuneo: il concorso "Le serate italiane in Russia 2020 - Festival&Contest" premia il Brundibàr del liceo "Ego Bianchi"

E' stato messo in scena 55 volte dai bambini deportati nel campo di concentramento del "ghetto di Terezin" nella Cecoslovacchia occupata - come "antidoto temporaneo" alla loro terribile condizione - , ma è stato anche l'ultimo spettacolo organizzato dai musicisti del liceo "Ego Bianchi" di Cuneo e dall'orchestra della Centrale al teatro Toselli prima del lockdown della scorsa primavera.

Stiamo parlando di Brundibàr, favola scritta nel 1938 da Hans Krasa per i bimbi dell'orfanotrofio ebraico di Praga in cui due bambini cercano di salvare la mamma ammalata recuperando qualche monetina cantando in pubblico, ma finiscono per scontrarsi con l'eponimo - e crudele - suonatore di organetto.

Nonostante il periodo di fermo che quasi ogni forma d'espressione artistica sta vivendo, il gruppo corale del liceo "Ego Bianchi" di Cuneo è stato recentemente premiato con il "2nd level" al concorso internazionale di arte e cultura "Le serate italiane in Russia 2020 - Festival&Contest"; menzione ovviamente anche per il regista Alfonso De Filippis e il direttore Fulvio Cioce e per le insegnanti responsabili Nina Monaco ed Elda Giordana.

Martina Malavolti e Andrea Roccia - studenti del liceo cuneese - hanno visto proprio nei due protagonisti del Brundibàr Aninka e Pepicek il proprio esordio da solisti su un palcoscenico.

Per raggiungere l'ambito riconoscimento il gruppo ha presentato un estratto video dello spettacolo, nello stesso modo con cui - a gennaio 2020 - aveva trionfato nel bando per il Piano delle Arti indetto dal MIUR per il Catalunya Festival & Contest (inviando però un estratto del "Don Pasquale").