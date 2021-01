Volley maschile A2 - Cuneo verso l'anticipo contro Siena, Serniotti: "Fiduciosi di fare una buona partita"

Anticipo di giornata per la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo che domani, sabato 9 gennaio alle ore 18.00, scenderà in campo al PalaEstra, ospite dell’Emma Villas Aubay Siena.

Dopo la vittoria per 3-0 su Della Lunga e compagni all’andata, i cuneesi affrontano questa trasferta senese con la consapevolezza di non trovare la stessa compagine dell’andata. Il cambio in regia, con il ritorno di Fabroni nella rosa toscana, ha già visto dare una nuova impronta alla squadra diretta da coach Spanakis.

A un giorno dalla gara, coach Serniotti: "Dopo il passo falso di domenica scorsa abbiamo lavorato bene in settimana e andiamo a Siena fiduciosi di fare una buona partita anche se sappiamo che troveremo un avversario motivato a risalire la classifica".

I padroni di casa si presentano all’incontro con i biancoblù all’8° posto della classifica con 12 punti conquistati su 10 giornate disputate di cui 3 vinte. Pistolesi e compagni a loro volta dalla terza posizione con 21 punti, 11 giornate all’attivo di cui 8 vittorie, per rimanere nella parte alta del girone dovrà dare il massimo.

Si ricorda che il match si svolgerà a porte chiuse, ma sarà in diretta libera sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A al seguente link https://youtu.be/8bT3ChJawi4.