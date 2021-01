"Virtual open day" all'asilo di Roreto

Di fronte ad un anno pieno di sorprese e di salite faticose, l’asilo di Roreto non è fermato e si è dimostrato ancora una volta pronto a rispondere alle parole adattamento e cambiamento per accogliere e guidare i bambini, futuro della nostra società. Proprio come affermava il noto pensatore Confucio “non importa se vai avanti piano, l’importante è che non ti fermi”, l’asilo di Roreto non si è fermato e, dopo aver riaperto le porte ai bambini il 1° settembre tra i primi istituti in Italia, è pronto a presentarsi e raccontare la propria realtà a nuove famiglie.

L’asilo infantile di Roreto nasce 146 anni fa e, ora come allora, si distingue per la passione di coloro che lo “abitano” e investono ogni giorno nella cura dei bambini di età prescolare e nell’accoglienza riservata alle loro famiglie. La proposta educativa e formativa di questa piccola realtà roretese, ha come “capisaldi” il rispetto e la valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e, più in generale, dell’identità di ciascun bambino.

Quest’anno non sarà possibile dare la possibilità di visitare in presenza la scuola. Infatti, le norme anti-contagio da covid-19 non consentono di organizzare il tradizionale Open day per accogliere genitori e bambini che si preparano ad iniziare il loro percorso alla scuola dell’infanzia.

Tuttavia, per ovviare a questo problema, l’asilo ha organizzato nel giorno di Sabato 23 gennaio alle ore 10.30, un Virtual Open Day ovvero una “giornata aperta” offerta alle famiglie per conoscere la scuola ed entrare in contatto, in modo virtuale, con il personale docente e l’amministrazione. In tale occasione, sarà possibile vedere gli spazi, conoscere le attività ed i laboratori proposti, ascoltare quali sono i valori educativi e le attenzioni su cui si basa la scuola e quali desideri condividere con bambini e famiglie.

La presentazione della scuola avverrà in modalità online attraverso un collegamento a cui si potrà partecipare mandando una mail al seguente indirizzo asilororeto@gmail.com. Al termine dell’open day seguiranno informazioni specifiche relative alle modalità di iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021. Per ricevere maggiori informazioni o per prendere i primi e importantissimi contatti, è possibile curiosare nella pagina Facebook dell’asilo infantile di Roreto, telefonare a scuola (0172495486) o scrivere una mail (asilororeto@gmail.com).