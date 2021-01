Arte, inutile come la speranza - A Boy and his Atom

“A Boy and his Atom” è un film americano del 2013 diretto dal regista, sceneggiatore e illustratore argentino Nico Casavecchia, distribuito dalla IBM Research su Youtube.

La pellicola – un minuto circa di lunghezza – rappresenta l’incontro tra un giovanotto e un atomo, e il loro rapporto prima restio e poi amichevole; nulla di speciale, si potrebbe pensare, se non fosse che i due protagonisti sono stati realizzati e mossi muovendo molecole di monossido di carbonio tramite un microscopio STM, capace di ingrandirle 100 milioni di volte.

Vi prego, almeno su una cosa dobbiamo essere tutti d’accordo: iniziamo l’anno con un’iniezione (forse inaspettata) di ottimismo. Che tra rimpasti di governo e democrazie che vengono brutalmente sodomizzate in diretta mondiale, penso ce ne sia davvero bisogno.

E questa benedetta iniezione, ironia della sorte, non può che arrivare dalla scienza.

No, non mi riferisco ai vaccini contro il Covid-19… o almeno, non solo. Mi riferisco al fatto che un periodo di seria crisi come quello che abbiamo vissuto nei dodici mesi appena passati ha portato, come sempre accade, ha dato una bella iniezione di energia alla ricerca scientifica in senso generale e a quella medica in senso specifico.

Come riportato da Repubblica.com nel corso della settimana il 2020 ha visto – per esempio – la scoperta degli Xenobots (ovvero i primi robot realizzati con cellule viventi, programmati per svolgere diversi compiti a livello sanitario come il rilascio dei farmaci), di un nuovo metodo per il trapianto degli arti (che, basandosi sul meccanismo che rende difficilmente rilevabili i tumori, ha portato all’installazione di una zampa di color marrone in un ratto bianco latte) e degli organi “trasparenti” (ovvero un metodo per guardare letteralmente dall’esterno l’interno di diversi organi del corpo umano). Anche i rapidissimi lavori di studio, approfondimento e realizzazione dei vaccini della nuova variante SARS Covid-19, ovviamente, sono davvero degno di nota e da non tralasciare.

Lo stesso principio si può applicare al super-cortometraggio “A Boy and his Atom”, realizzato letteralmente ingrandendo a dismisura e muovendo in modo realistico molecole di monossido di carbonio. Un risultato che, letteralmente, entra di diritto anche nella storia del cinema e in quella dello storytelling e che ci racconta – in un certo senso – come le storie siano davvero alla base di ciò che siamo e non solo in senso letterario.

A forza di vedere e subire e sopportare soltanto colpi bassi – e certo, in questo, il 2020 non si è risparmiato – a volte diventa difficile rendersi conto del buono che ci circonda. E dovremmo esaltarci all’idea che la profondità della nostra conoscenza tecno-scientifica ci abbia permesso non solo di realizzare i traguardi illustrati da Repubblica.com, ma soprattutto di girare un cortometraggio come “A Boy and his Atom”.