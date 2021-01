La pro loco di Pianfei mette a disposizione due posti per il Servizio Civile

Anche per il 2021 la Pro loco di Pianfei, accreditata come sede di accoglienza per i progetti del servizio civile universale UNPLI, mette a disposizione due posti per lo svolgimento del Servizio Civile. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini italiani non occupati che abbiano tra i 18 e i 28 anni compiuti.

La Pro loco di Pianfei, partecipa al progetto "Cultura e tradizione del cibo e della buona tavola in Piemonte", dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale locale.

I due volontari che verranno selezionati saranno impiegati per un periodo di 12 mesi e avranno anche modo di inserirsi e collaborare con la pro loco per la promozione e l'organizzazione di eventi legati alla valorizzazione del territorio locale.

“Un’esperienza che permette di conoscere il mondo del volontariato e degli enti di promozione e accoglienza turistica” – spiega il presidente della pro loco, Marco Vallati – “Il progetto Cultura e tradizione del cibo e della buona tavola in Piemonte intende incentivare e migliorare la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio enogastronomico piemontese, cercando di sensibilizzare in particolar modo le nuove generazioni su temi quali la salvaguardia e la promozione dei prodotti tipici che offre il territorio regionale”.

Il lavoro delle associazioni proponenti con il contributo degli operatori volontari porterà alla riscoperta del territorio e delle sue potenzialità e soprattutto incrementerà la promozione delle tradizioni culinarie.

La domanda di partecipazione può essere inviata fino alle 14 di lunedì 8 febbraio 2021.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura.

Nella sezione “Selezione volontari” del sito www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando.

Sul sito www.serviziocivileunpli.net è possibile trovare tutte le schede informative sui progetti attivati per il 2021.

Per informazioni e delucidazioni è possibile contattare la pro loco via mail all’indirizzo prolocopianfei@gmail.com o telefonicamente al 3347500822