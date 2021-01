Alba perde una casetta dell’acqua, il Comune: "Per Piana Biglini cercheremo altri gestori"

Dal Comune di Alba riceviamo e pubblichiamo la seguente nota.



Con la presente il Comune di Alba intende chiarire la propria posizione in merito a quanto pubblicato il 4 gennaio dalle testate "La Voce di Alba" e "TargatoCn", circa la “casetta dell’acqua” di Piana Biglini .



Il servizio di acqua refrigerata naturale e frizzante è stato istituito in 7 zone della città, in tempi diversi tra il 2011 e il 2013, ed è stato affidato a 4 diverse ditte, con una convenzione a seguito di manifestazione di interesse.



La convenzione prevedeva che il Comune di Alba realizzasse gli allacciamenti idraulici e la piattaforma di base e cedesse il suolo pubblico a titolo gratuito alla Ditta; la Ditta si impegnava a erogare il servizio, incassando i proventi della vendita dell’acqua, senza alcun ulteriore costo per il Comune.



In particolare, la convenzione della casetta di Piana Biglini, stipulata nel 2013, risulta ormai scaduta e la Ditta non ne ha mai richiesto la proroga; al contrario per riaprire il servizio dopo la chiusura per il Covid, ha richiesto che il Comune pagasse somme di una certa entità.



Si è quindi venuti a conoscenza, dal suddetto articolo, che la Ditta intende togliere la casetta, senza che ciò sia stato comunicato ufficialmente dalla Ditta stessa al Comune di Alba.



L’assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio e il consigliere comunale delegato alle Frazioni Nadia Gomba riferiscono: “E’ interesse del Comune e dei cittadini che il servizio di erogazione possa proseguire e, pertanto, verrà immediatamente proposta ad altri gestori la possibilità di installare una propria nuova postazione di erogazione dell’acqua presso la frazione di Piana Biglini”.