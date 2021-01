La Befana del 'ruset' di Chiusa Pesio lancia una sfida a tutti i lettori (VIDEO)

Come ogni sfida che si rispetti c'è un tempo massimo: i libri dovranno esser letti entro tre mesi. Entro sabato 10 aprile la scheda compilata dovrà essere riconsegnata in biblioteca.

Ogni foglio contiene dieci caratteristiche che i lettori devono utilizzare per leggere dieci libri che le rispecchino, più due bonus (che vi consigliamo di scoprire andando in biblioteca, ndr).

"La partecipazione è aperta a tutti, adulti e bambini, libri e i "bonus" valgono per tutte le età. Non tutto deve esser per forza preso in prestito in biblioteca... Ma se lo fate vi vorremo benissimo!" - conclude Fabio Dutto - "Si vince? Sicuramente la sfida con se stessi ma ci sarà anche qualche gadget".