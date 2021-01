Drive-in per tamponi rapidi attivo da oggi a Racconigi

E’ attivo da questa mattina il drive-in per tamponi rapidi allestito nei locali della Caritas di via Fiume. Il servizio, cui possono accedere utenti asintomatici prenotati dai medici di base, è stato organizzato dagli stessi medici su direttiva regionale e dell’Asl Cn1 per alleggerire il carico sugli ospedali del territorio.

Insieme al referente di equipe dei medici di base, Stefano Panepinto, questa mattina hanno effettuato le procedure anche i due medici di continuità assistenziale che operano su Racconigi e presso l’Usca di territorio Ivan Scalvento e Salvatore Spinello.

“Oggi è andata molto bene - commenta Panepinto - abbiamo passato in tutto 9 persone, sei all’ora, che arrivano con il proprio mezzo, erano sottoposte al tampone sotto i due gazebo adiacenti alla sede della Caritas, aspettavano circa quindici minuti per il risultato e poi potevano proseguire. Per fortuna non abbiano registrato casi positivi”.

“Questo è stato un po’ il battesimo, abbiamo passato nove persone ma siamo pronti a passarne dalle 10 del mattino fino alle 17, per circa 60 tamponi. Le prossime date che abbiamo concordato sono venerdì 15 e 22 gennaio”.

“A passare dal drive in saranno appunto persone segnalate da noi medici, asintomatiche che sono contatti stretti di altri asintomatici oppure perché quando visitate sono sospette di contatto. il meccanismo funziona sia perché si tratta di persone con basso grado di rischio e sia per le modalità con cui eseguiamo il test”.

La decisione di installare il drive in in via Fiume ha comunque fatto discutere tra alcuni cittadini, soprattutto perché qui come da ordinanza del sindaco del 16 ottobre 2019 si vietava il transito e la sosta a tutti a eccezione dei residenti per la vicinanza all’ex ospedale neuropsichiatrico, puntellato perché pericolante.

“Secondo noi una scelta del luogo inopportuna per più motivi - commentano i consiglieri delle Minoranze - via Priotti è una delle direttrici principali di Racconigi, poco lontano c'è l'asilo Ribotta e i residenti di via Fiume sono già duramente penalizzati dall'ordinanza sindacale n. 64 del 16.10.2019 che chiude la strada al transito di tutti, esclusi i residenti e che non ci risulta sia mai stata revocata. Avremmo potuto spiegare il nostro punto di vista se solo ci avessero coinvolti”.