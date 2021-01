Fossano, il nuovo regolamento di Polizia Urbana e la polemica sul divieto di giocare per strada

Da giorni ormai sui media locali e nazionali, rimbalza la notizia sul nuovo regolamento di Polizia Urbana a Fossano che ha suscitato non poche polemiche: dai media locali, alla stampa nazionale a Giuseppe Bergomi. Il 21 dicembre scorso la maggioranza del Consiglio Comunale approvava questo nuovo regolamento che, dal 1948, era rimasto invariato.



Durante il consiglio comunale la minoranza del consiglio si è mostrata fortemente in disaccordo con questa nuova regolamentazione. Ad argomentazione della tesi portata avanti dai consiglieri Rosita Serra, Vincenzo Paglialonga, Paolo Cortese e Francesca Crosetti, vi è la perplessità su come questi comportamenti possano essere ingiunti e controllati: il divieto dei giochi dei bimbi che provochino disturbo, il non corretto uso delle panchine oppure la possibilità di attività di artisti di strada, che però devono comunicare la loro presenza e con distanze di 100 metri da uffici pubblici. Contestato anche il sistema sanzionatorio, quest’ultimo previsto in un’ammenda per i genitori.



Dal sindaco Dario Tallone però arrivano rassicurazioni in tal senso: “Si passa da una normativa datata su cui si innestano ordinanze successive volte a integrare le carenze del Regolamento, a una disciplina aggiornata e allineata con la legislazione - comunica la nota del primo cittadino, e continua - Il quadro normativo introdotto è ben strutturato e contiene articoli in materia di: Sicurezza urbana , pubblica incolumità ed igiene pubblica; Convivenza civile, vivibilità e pubblico decoro; Tutela della quiete pubblica e privata; Disciplina delle attività lavorative e dei mestieri girovaghi. Le misure in esso presenti sono quindi volte a tutelare la sicurezza urbana e a garantire la migliore fruibilità degli spazi e dei beni pubblici, con attenzione ai soggetti deboli, gli anziani, i bambini, i disabili e i soggetti comunque svantaggiati”.



Intermedia invece la posizione del consigliere Enzo Brizio, capogruppo del gruppo consiliare Centolampadine, il quale sostiene:”Non vedo il motivo di tutta questa polemica”. Secondo il medico fossanese infatti, benché sostenga che il regolamento sia eccessivamente dettagliato mentre lui avrebbe lasciato più spazio al buon senso, sono state scritte regole già presenti e attuali ma che non erano scritte.



Certo, vi è da precisare, che la forza con la quale un bambino di 10 anni può colpire un pallone è decisamente superiore a quella con la quale lo può colpire un bambino di 6 anni e, direttamente proporzionale, lo è il possibile danno. Allo stesso tempo viene da domandarsi come oggi, a differenza di tempi precedenti, i bambini possano giocare per strada.



“A mio avviso credo che sia stato fatto un buon lavoro su una materia indubbiamente complessa ed articolata. Ritengo che alcuni articoli, su cui si è innestata una polemica a mio avviso eccessiva, debbano essere raffrontati con altri regolamenti in vigore in altre Città dove si nota una forte corrispondenza della norma” In altre città del cuneese sono presenti regolamenti simili, a Cuneo il regolamento di Polizia Urbana, all’articolo 8, viete la pratica di “qualsivoglia” giochi che possano arrecare intralcio o disturbo sulle strade pubbliche. Alba presenterebbe una regolamentazione simile.



“Vorrei pertanto rasserenare tutti, superate le polemiche si vedrà come il nuovo regolamento armonizza in perfetto equilibrio, le esigenze di rispetto della legalità con gli aspetti sociali che appartengono alla nostra comunità e sono tipici di una società moderna” conclude la nota di Tallone.