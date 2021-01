Lesegno festeggia i 100 anni di Elide Tedeschi. Il sindaco Rizzo: "Un esempio per tutta la nostra comunità"

Ha tagliato il traguardo dei 100 anni, la signora Elide Tedeschi, residente a Lesegno, che lunedì 4 gennaio ha ricevuto gli auguri dell'amministrazione.

"Un evento che, nonostante l’attuale emergenza sanitaria, abbiamo voluto celebrare facendo gli auguri in presenza e con le dovute accortezze." - commenta il sindaco Emanuele Rizzo - "Da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale ancora i più sentiti auguri di buon compleanno alla signora Elide che rappresenta un prezioso patrimonio di tradizioni per la nostra comunità. Lei ha attraversato un secolo della nostra storia, tra vicende tristi e felici e, la sua lunga “giovinezza”, è per noi motivo di compiacimento e di esempio. Le rughe della vecchiaia formano le più belle scritture della vita, quelle sulle quali i bambini imparano a leggere i loro sogni. Elide, ancora Auguri di ogni bene e altri anni pieni di serenità e gioia".

Il primo cittadino e il vice sindaco Ezio Maia hanno donato un grazioso omaggio floreale alla signora, portando gli auguri di tutta l'amministrazione e del paese.