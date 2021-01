Savigliano, scatoloni pieni di alimenti abbandonati. La Caritas: “Gesto grave, potevano essere restituiti”

E’ bastata una foto scattata e postata sul gruppo “Sei di Savigliano se…” per innescare la polemica. Diverse scatole contenenti prodotti alimentari, come pasta e marmellate, gettati a terra tra i rifiuti all’altezza di via Musso.

Sicuramente uno spreco di cui non si conosce tuttavia la provenienza. Ma la risposta e l’indignazione degli utenti del web è immediata, si passa da chi cerca di capire le ragioni del gesto a chi invece si scaglia con commenti duri e in alcuno casi razzisti.

A commentare l’accaduto è Franco Maglian dell’Emporio Solidale della Caritas di Savigliano da cui con ogni probabilità arrivano gli scatoloni che erano stati donati a persone in difficoltà. “Gesto grave, si potevano restituire. I prodotti anche se scaduti li avremmo potuti riutilizzare per gli animali” e aggiunge “spiace perché tutto questo getta discredito su chi lavora con serietà”.

E riguardo alla polemica accesa sui social ci tiene a precisare “Capisco che i commenti nascano dalla pancia e dalla rabbia, ma così si ignora il grande lavoro dei nostri volontari. C’è una grande maggioranza di persone che aiutiamo che ne ha davvero bisogno”.

Di certo, adesso i prodotti non potranno essere comunque più recuperati. “Se chi ha fatto queste foto ci avesse avvertiti saremmo andati in loco a recuperare subito questi prodotti. Ci siamo trovati di fronte solo una foto, succedesse un’altra volta, spero di no, ma sarebbe meglio avvisarci”.