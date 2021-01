Intervento dei vigili del fuoco di Mondovì, nella notte appena trascorsa, nel quartiere Breo, dove è andata a fuoco una cabina elettrica.

Domate le fiamme, sono intervenuti i tecnici dell'Enel, che hanno lavorato per ore per riparare i danni e ripristinare la fornitura di corrente elettrica nella zona di piazza Roma, rimasta al buio per buona parte della notte.