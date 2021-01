Acconciatore di professione! Iscriviti!

Clicca qui per conoscere tutti i dettagli oppure prenota la tua visita al numero 0171 693760.

Quali sono i 5 motivi per prendere la qualifica professionale e diventare parrucchiere? Scoprilo insieme a noi!

1. Il Parrucchiere è una professione in continua ascesa e molto richiesta

Secondo una recente indagine il parrucchiere risulta essere un bel mestiere “affascinante e appagante” per 3 italiani su 4. L’indagine riporta, infatti, che l’86% dei parrucchieri adulti è “molto soddisfatto della propria professione e la percentuale sale a oltre il 90% nei giovani”.

Con il trascorrere del tempo la figura dell’Hair Stylist è cambiata, evoluta, aggiornata, per poter essere in grado di rispondere alle necessità dei propri clienti, per offrire loro, attraverso le proprie tecniche e creatività, un servizio che possa dare una nuova immagine, personalità e carattere.