Iscriviti al Grandis di Cuneo e diventa OTTICO!

Dal 4 al 25 gennaio 2021 i ragazzi che frequentano la terza media sono chiamati ad una scelta che li accompagnerà verso il futuro: una scuola superiore. Il corso per diventare Ottico, offerto dall’IIS “S. Grandis” di Cuneo, è uno dei pochi a livello nazionale e l’unico in provincia di Cuneo. Questo ciclo di studi permette di entrare nel mondo del lavoro, affrontare un qualunque corso di laurea incluso Ottica e Optometria oppure corsi post-diploma quali ad esempio design della montatura.

L’indirizzo "Arti ausiliarie sanitarie: OTTICO" si sviluppa sui cinque anni durante i quali, oltre a studiare materie scientifiche, umanistiche e lingue, si frequentano regolarmente laboratori pratici; le ore effettuate dal docente curriculare delle materie di indirizzo sono spesso in compresenza con docenti tecnico-pratici che guidano i ragazzi nell’esprimere in pratica i concetti studiati nella teoria. I futuri ottici del Grandis studiano e apprendono anche con l’ausilio di due laboratori operativi: il primo di Optometria e Contattologia, in cui si impara ad effettuare un esame visivo di base e ad applicare le lenti a contatto e il secondo laboratorio, di "Montaggio lenti", dove si pratica l’arte del taglio e della molatura delle lenti con scopo la realizzazione di un occhiale completo.

Il laboratorio è parte integrante e fondamentale del corso di studi; sin dal primo anno le ore di laboratorio sono numerose ed aumentano progressivamente per arrivare alla maturità preparati ad affrontare il lavoro di ottico professionista. Dopo l’esame finale i nostri giovani diplomati potranno effettuare l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di ottico ed accedere direttamente al mondo del lavoro.

E’ possibile ascoltare alcune testimonianze direttamente sulla pagina Facebook dell’Istituto Grandis: https://www.facebook.com/Grandis-Cuneo-715127025261043

L’IIS “S. Grandis” aiuta i ragazzi a realizzare le proprie aspirazioni professionali attraverso un’offerta formativa molto vasta:

Grandis Corso IV Novembre, 16 – Cuneo

Indirizzo Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale

Indirizzo Professionale Servizi Commerciali

Indirizzo Professionale Arti ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Ottico

Grandis Succursale di Via Mazzini, 3 Cuneo

Istituto Tecnico Turismo

Grandis Succursale IPSMAT, Via Cacciatori delle Alpi, 2 Cuneo

Indirizzo Professionale Manutenzione ed Assistenza Tecnica

(L’IPSMAT offre la possibilità di ottenere una Qualifica Professionale di Operatore Elettrico alla fine del terzo anno.)

Per iscriverti al Grandis clicca qui: https://www.grandiscuneo.edu.it/pagine/iscrizioni-classi-prime-as-202122-

oppure contatta la nostra segreteria di Corso IV Novembre 16 – Cuneo- al numero di telefono: 0171692623.

Per altre informazioni consulta www.grandiscuneo.edu.it

Oppure scrivici a orientamento@grandiscuneo.it