Open day in presenza per presentare le scuole di Ceresole: appuntamento il 16 gennaio

Proseguono come tutti gli anni i momenti di presentazione delle scuole ceresolesi e dei servizi scolastici. Sabato 16 gennaio si terrà un OPEN DAY presso le scuole di Ceresole IN PRESENZA: micronido, asilo, scuole elementari e medie. Se la normativa lo permetterà l'open day si svolgerà in presenza, in modalità da definire. Vi daremo aggiornamenti nelle prossime settimane. In alternativa le presentazioni avverranno online in webconference.