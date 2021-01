La squadra antincendi boschivi di Peveragno cerca nuovi volontari

Uno dei tanti post sul Gruppo facebook “Sei di Peveragno”» arriva dalla "Anti Incendi Boschivi", i cosiddetti AIB, che cercano volontari disposti ad entrare nel gruppo.

Gli AIB, lo sottolineiamo, sono stati fondamentali nelle operazioni di pulizia e sgomebero di garage e cantine, sia a Limone Piemonte che in Val Tanaro, nei giorni successivi all'alluvione del 2 ottobre scorso. Riconoscibili dalle tute arancioni, hanno dato un supporto davvero prezioso.

"Vuoi dedicare un po' del tuo tempo libero al volontariato? La squadra “AIB” di Peveragno è sempre disponibile ad accogliere nuovi volontari e volontarie che aiutino ad operare sul territorio per la prevenzione e l'estinzione incendi boschivi e in attività di protezione civile come la pulizia e il ripristino di piste forestali intervenendo anche su calamità naturali come alluvioni, terremoti ed emergenza neve. Per ulteriori chiarimenti andare su facebook oppure telefonare al 340.8353154"