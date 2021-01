Volley A2/F: Derby d’alta quota tra Lpm Bam Mondovì e Pinerolo!...Chi soffre di vertigini?

E’ inutile negarlo! Quella di questo pomeriggio non è una gara come tutte le altre! La Lpm Bam Mondovì, fresca di ascesa al secondo posto in classifica, riceverà la visita dell’Eurospin Ford Sara Pinerolo, attuale terza forza del girone Ovest, per quello che rappresenta il match-clou della 5^ giornata di ritorno di regular season.

Uno scontro al vertice tra due formazioni ambiziose e che probabilmente lotteranno fino al termine della stagione per la conquista di obiettivi prestigiosi. Le due squadre giungono a questa sfida con animi differenti. Le Pumine di coach Delmati, appena tre giorni fa sono tornate alla vittoria contro il Cus Torino (3-0), mentre il Pinerolo ha conosciuto una pesante sconfitta in casa della Sigel Marsala (3-0).

Difficile fare un pronostico su una partita come questa, dove in entrambi i lati del campo “trabocca” il valore tecnico. A condizionare, se non addirittura a decidere l’esito del match saranno dunque le motivazioni e soprattutto la migliore capacità di gestire l’aspetto psicologico, in una sorta di gara di nervi. Pronostico, pertanto, aperto a qualsiasi risultato, in un match dove i punti in palio pesano come macigni. L’Eurospin Pinerolo, fino a questo momento, ha subito solo 3 sconfitte, tutte in trasferta e con squadre di spessore come Roma, Sassuolo e Marsala.

Proprio l’ultimo passo falso rimediato in Sicilia ha interrotto una serie positiva di vittorie che durava da ben 8 giornate. La squadra di coach Michele Marchiaro è un’autentica corazzata, che può contare su giocatrici di indiscutibile qualità ed esperienza, come la palleggiatrice Jennifer Boldini, le centrali Anna Gray e Yasmina Akrari, la schiacciatrice Alessia Fiesoli, senza dimenticare Valentina Zago, la migliore opposto nella passata stagione e seconda nell’attuale classifica con 247 punti all’attivo in 50 set giocati (media di 4,94 punti a set).

Insomma, un derby dove lo spettacolo è assicurato e dove il grande rammarico è l’assenza del pubblico a causa delle restrizioni anti Covid-19. All’andata il Pinerolo si è imposto al tie-break, al termine di una gara a dir poco combattuta e con protagonista indiscussa la pumina Veronica Taborelli (29). La gara sarà diretta da Alessandro Rossi (Sanremo) e da Paolo Scotti (Cremona) e trasmessa in diretta streaming sul canale LVF TV. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per le ore 18.