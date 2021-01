Volley A2/F: La Lpm Bam Mondovì mostra i muscoli e supera l’Eurospin Pinerolo al tie-break. Il Puma ipoteca la Pool Promozione

Valentina Zago in azione (foto Guido Peirone)

Emozioni e spettacolo! Il derby piemontese tra la Lpm Bam Mondovì e l’Eurospin Pinerolo può essere riassunto in questi due aggettivi. La vittoria alla fine di un match straordinario è andata alle ragazze di Delmati, che ci hanno creduto fino all’ultimo, anche quando le cose sembravano essersi messe piuttosto male. Il carattere e la forza del Puma è venuta fuori al momento giusto, finendo per materializzare una delle vittorie più importanti e belle di questa stagione.

Un successo che vale doppio e che permette di consolidare il secondo posto in classifica, con una gara in meno rispetto alla Roma e allo stesso Pinerolo. Protagonista Beatrice Molinaro (17), ma molto bene hanno fatto anche Taborelli (20) e Hardeman (16). La squadra di coach Marchiaro ha dimostrato tutto il suo valore e le sue armi vincenti: ottima difesa e attacco micidiale, con Zago (24) e Akrari (18) capaci di andare a punto anche nelle situazioni più difficili. Pinerolo, però, che dopo il terzo set ha perso un po' di verve, permettendo alle pumine di ottenere una grande rimonta. Grazie a questo successo la Lpm è sempre più vicina all’accesso matematico alla Pool Promozione

PRIMO SET: Ottima partenza delle ospiti, avanti 1-4. La ricezione imprecisa delle Pumine si fa sentire ed il Pinerolo aumenta il vantaggio a +4. Arriva la reazione della Lpm, che con Alessia Mazzon al servizio recupera tre lunghezze. Ritmi altissimi e tanto equilibrio in campo. Le torinesi mantengono un punto di vantaggio sul 12-13. Coach Delmati chiama il primo time-out sul punteggio di 15-18. L’Eurospin concede poco alle pumine e sul 18-22 Delmati è costretto a giocarsi il secondo time-out. Arrivano quattro set-point per le ragazze di Marchiaro, ma già alla prima occasione il Pinerolo chiude i conti con Yasmina Akrari, che fissa il punteggio sul 20-25.

SECONDO SET: Si riprende con il bel pallonetto di Valentina Zago. Con Leah Hardeman al servizio la Lpm trova il doppio vantaggio sul 5-3. Puma battagliero, che va a condurre 10-6, grazie ad un doppio muro di Beatrice Molinaro. Time-out di coach Marchiaro. Mossa azzeccata, visto che la formazione ospite recupera tre lunghezze. Il Puma torna a spingere, ma viene prontamente ripreso. Sul punteggio di 13-12 coach Delmati decide che è giunto il momento di fermare il gioco e di chiamare il time-out. Si torna in campo e Pinerolo ritrova la parità. Veronica Taborelli mette a terra il punto del 17-15. Le pumine sprecano buone occasioni sottorete, consentendo a Pinerolo di annullare lo svantaggio. Sul punteggio di 19-19 coach Delmati chiama il secondo time-out. Si combatte punto a punto, con il tabellone che indica 22-22. Momento delicato del match. Sul 23-22 coach Marchiaro chiama il time-out. Leah Hardeman si guadagna un set-point che viene subito sfruttato per chiudere il set sul 25-23.

TERZO SET: Al termine di uno scambio spettacolare arriva il doppio vantaggio di Pinerolo sul 1-3. Time-out chiesto da Delmati sul punteggio di 1-4. Il muro del Pinerolo è solido e l’Eurospin vola sul 3-9. Nuovo time-out chiesto dal tecnico monregalese sul 3-10. Il vantaggio della formazione ospite è ragguardevole. Si arriva al 10-17. Le torinesi giocano sul velluto e si avvicinano al conquista del set sul 12-22. Alessia Fiesoli piazza il punto che chiude sul 14-25 un set praticamente dominato dal Pinerolo.

QUARTO SET: Partenza in equilibrio sul 2-2. L’ace di Beatrice Molinaro consente alla Lpm di andare sul 6-4. Pumine in campo con un piglio battagliero. Coach Marchiaro chiama il time-out sul 7-4. Muro monregalese diventa protagonista e le Pumine tentano una fuga sul 12-8. Puntuale la richiesta di time-out di coach Marchiaro. La Lpm concede qualcosa di troppo alle avversarie, che recuperano due lunghezze. Ancora un ace di Beatrice Molinaro e Puma avanti 16-13. Con la centrale al servizio le monregalesi volano sul 20-13. Anche la banda Hardeman realizza un ace e per le Pumine, sul 23-15, la conquista del set è sempre più vicina. Arrivano 8 set-point sul 24-16. Al secondo tentativo è Beatrice Molinare a concretizzare un primo tempo e chiudere il set sul 25-17. Si va al tie-break.

TIE-BREAK: Veronica Taborelli porta a casa il primo punto, ma poi spreca clamorosamente il raddoppio. Risultato in equilibrio sul 2-2. Ace di Taborelli e Puma sul 4-2. Due Time-out chiesti da coach Marchiaro nel giro di pochi minuti. Pinerolo recupera due lunghezze. Si va al cambio campo sul 8-5. Muro di Taborelli e Puma sul 10-6. Pinerolo alza il muro e ritrova una clamorosa parità sul 11-11. Time-out chiesto da Delmati. Si va avanti punto a punto. Alla fine arriva la zampata vincente per il definitivo 15-12.

LPM BAM MONDOVI’: Taborelli, Scola, Midriano, Bonifacio, Mazzon, De Nardi, Hardeman, Bordignon, Molianaro, Tanase, Mandrile, Serafini. Allenatore: Davide Delmati; 2° All. Claudio Basso

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: Casalis, Fiori, Allasia, Bussoli, Boldini, Pecorari, Zago, Fiesoli, Buffo, Gray, Akrari. Allenatore: Michele Marchiaro; 2° All. Albert o Naddeo

ARBITRI: 1° Alessandro Rossi (Sanremo); 2° Paolo Scotti (Verbania)