Volley: I risultati e la nuova classifica della serie A2 Femminile (gir. Ovest). Mondovì va all'inseguimento della capolista Roma!

Nel pomeriggio si è giocata la 5^ giornata di ritorno di Regular Season in A2 Femminile (gir. Ovest). Tutto facile per la capolista Acqua & Sapone Roma, che in casa ha travolto il Barricalla Cus Torino per 3-0. Le piemontesi di Chiappafreddo subiscono così la quarta sconfitta consecutiva per 3-0.

Successo al tie-break per la Lpm Bam Mondovì, che nel derby piemontese ha superato l’Eurospin Pinerolo, consolidando il secondo posto in classifica. Vittoria sofferta al tie-break di Olbia contro Montale. Ha vinto anche il Sassuolo, che ha concesso il primo set al Club Italia, prima di chiudere sul 3-1. Ecco i quadro dei risultati e la classifica aggiornata:

I risultati della 5^ giornata di ritorno – 9/01/21

Lpm Bam Mondovì Eur. Pinerolo 3-2 A&S Roma B. Cus Torino 3-0 G.W. Sassuolo Club Italia Crai 3-1 Hermaea Olbia Exacer Montale 3-2 Sigel Marsala F. Busto Arsizio 3-1

La classifica