Concorso dei presepi: premiata la scuola dell'Infanzia di Revello

Venerdì 8 gennaio alle ore 18 si è svolta online, sulla piattaforma Zoom, la premiazione della seconda edizione del concorso di presepi Casa mia è aperta / Mia ca l’e duverta indetto dall’Associazione Octavia, alla presenza degli amministratori locali e dei partecipanti all’iniziativa.

Una giuria esterna di Octavia ha valutato i 55 presepi in gara secondo i criteri di creatività e valore artistico, di capacità artigianali ed espressivita’ dei contenuti; sono stati individuati i tre presepi ritenuti migliori e otto menzioni per particolari motivi, tra i partecipanti dei vari comuni (Revello, Polonghera, Vottignasco, Villafalletto, Manta, Faule, Torre San Giorgio).

La Scuola dell’Infanzia di Revello si è aggiudicata il 1° posto in classifica e un buono per l’acquisto di materiale didattico con i suoi “ABI - TANTI … IN VIAGGIO VERSO LA NATIVITA’”, con la seguente motivazione introdotta dal Sindaco Daniele Mattio e dell'Assessore Katia Disderi: “per il forte impatto scenografico, la volontà di trasmettere un messaggio di solidarieta’ tra i popoli e l’ utilizzo della tecnica del riciclo di materiali”.

Le insegnanti esprimono tutta la loro soddisfazione per il grande coinvolgimento dei bambini e delle loro famiglie, che hanno visitato numerosi il presepe, richiedendo aperture straordinarie del Palazzo Comunale.

Il progetto ha ulteriormente confermato una grande collaborazione tra scuola e territorio, pertanto si ringrazia la Dirigente Scolatica Paola Maniotti, la Segreteria didattica dell'IC Revello, l’Amministrazione del Comune di Revello, che hanno supportato l’organizzazione dell’evento; le ditte Cobola, Balangero e Chiabrando per la fornitura e il taglio del materiale e Foto Mario per aver saputo valorizzare con le sue fotografie i nostri ABI – TANTI.