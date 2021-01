Una camera calda al Centro cicogne di Racconigi: lanciata una raccolta fondi per sostenere il progetto

Un appello dal Centro cicogne di Racconigi, per chiedere sostegno ai tanti che apprezzano e sono affezionati al grande lavoro che viene svolto in questa oasi speciale.

"Stiamo risistemando il CRAS di Racconigi grazie anche al vostro aiuto: una nuova camera calda per accogliere i nidiacei appena consegnati! Gli uccelli hanno una temperatura corporea molto alta (fino a 42*C) per cui è fondamentale tenerli al caldo non appena arrivano".

Per chi volesse aiutarci: bonifico con causale "Un aiuto per il CRAS di Racconigi" intestato a Associazione Centro Cicogne e Anatidi IBAN IT33L0630546690000160110182.

E poi una promessa: "In primavera organizzeremo una giornata per mostrare a chi ci ha aiutato il lavoro svolto".