Volley maschile A2 - Cuneo rimontata da Siena, al PalaEstra finisce 3-2

Nuovo passo falso per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo che cade al tie-break, sul campo dell'Emma Villas Aubay Siena, nella seconda giornata di ritorno.

La squadra di Serniotti parte bene, aggiudicandosi i primi due parziali ma poi abbassa la guardia e viene inesorabilmente rimontata dai padroni di casa.

Nel prossimo turno, in programma domenica 17 gennaio, Cuneo riceve la BCC Castellana Grotte.

Emma Villas Aubay Siena – Bam Acqua San Bernardo Cuneo 3-2 (23-25, 18-25, 25-17, 25-18, 15-10)

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Zamagni 4, Panciocco, Crivellari (L), Della Volpe 1, Yudin 20, Fusco (L), Fantauzzo, Barone 12, Della Lunga 14, Fabroni 4, Ciulli, Romanò 22, Truocchio. Coach: Spanakis. Assistente: Pelillo.

BAM ACQUA SAN BERNARDO CUNEO: Gonzi, Codarin 13, Tiozzo 12, Bonola 1, Pistolesi 1, Galaverna 5, Wagner 18, Catania (L), Bisotto (L), Preti 16, D’Amato, Chiapello, Sighinolfi 6. Coach: Serniotti. Assistente: Casale.

Arbitri: Massimo Rolla, Simone Fontini.

NOTE. Percentuale in attacco: Siena 51%, Cuneo 42%. Muri punto: Siena 11, Cuneo 11. Positività in ricezione: Siena 57% (33% perfette), Cuneo 50% (22% perfette). Ace: Siena 7, Cuneo 6. Errori in battuta: Siena 14, Cuneo 14. Durata del match: 2 ore e 1 minuto (30’, 24’, 27’, 23’, 17’).