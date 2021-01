Al via al primo week-end di saldi anche a Mondovì (FOTO)

Il Piemonte, dopo la partenza ufficiale dello lo scorso 7 gennaio, affronta il primo week-end di saldi.

Anche a Mondovì, come annunciato dall'associazione "La Funicolare", nelle giornate di ieri e oggi, zona arancione, i negozi di Breo, 'centro commerciale naturale' della città sono rimasti aperti per dare ufficialmente il via agli sconti invernali.

Diversi i monregalesi in via Sant'Agostino e via Piandellavalle che, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, hanno approfittato della giornata per unire una breve passeggiata a un po' di shopping.