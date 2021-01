"Amore chiama amore" nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonino a Bra

"Amore chiama amore". Entrando nella parrocchiale di Sant’Antonino a Bra, oltre agli spazi legati alla celebrazione dell’Eucaristia, troviamo anche due opere d’arte della fede. Il fonte battesimale e la croce di Cristo completano l’ideale itinerario all’interno della chiesa per scoprirne gli spazi e lasciarci istruire da essi attraverso le parole di papa Francesco nella festa del Battesimo di Gesù.



“Siamo stati salvati gratuitamente. La salvezza è gratis. Sacramentalmente questo si fa il giorno del nostro Battesimo; ma anche coloro che non sono battezzati ricevono la misericordia di Dio sempre, perché Dio è lì, aspetta, aspetta che si aprano le porte dei cuori. Si avvicina, mi permetto di dire, ci accarezza con la sua misericordia”.



Passando accanto al fonte, il cuore fa memoria e rinnova le promesse battesimali, innalzando lodi al Signore che chiama i credenti attraverso una vocazione santa a far parte della sua famiglia che è la Chiesa. Il cero pasquale simbolo della luce di Cristo che risorge glorioso e disperde le tenebre del peccato e della morte, rende questo luogo un luogo luminoso, adatto a coloro che sono ‘illuminati’, infatti venivano chiamati così i battezzati nella notte pasquale in cui erano immersi nell’acqua.



“Questo è il gesto che fa Gesù - spiega il Santo Padre durante l’Angelus di oggi, domenica 10 gennaio - e scende nel fiume per immergersi nella nostra stessa condizione. Battesimo, infatti, significa proprio immersione”.



E dopo “questo gesto di compassione di Gesù, i cieli si aprono e si svela finalmente la Trinità. Dio si manifesta quando appare la misericordia, perché quello è il suo volto. Gesù si fa servo dei peccatori e viene proclamato Figlio; si abbassa su di noi e lo Spirito scende su di Lui. Amore chiama amore. Vale anche per noi: in ogni gesto di servizio, in ogni opera di misericordia che compiamo Dio si manifesta, Dio pone il suo sguardo sul mondo”.



Il luogo del Battesimo non è solo rituale, ma diventa luogo simbolico che assume pieno significato proprio dalla presenza adiacente di un’altra porta della salvezza. Si tratta della croce lignea, dove si staglia un Cristo di dimensioni quasi reali. Il crocifisso è tornato a pendere in tutta la sua maestà, grazie ad un restauro che ha voluto restituire alle future generazioni la bellezza ed il sostegno di quello sguardo d’amore.

Tutto il corpo esibisce i segni della tortura, dalle ferite delle spine intorno al capo, allo squarcio sul costato da cui sgorga un fiotto di sangue, alle escoriazioni sulle ginocchia, fino alla carne delle mani e dei piedi, che sotto al peso dei chiodi si lacera.



Spiega il Pontefice: “Nel primo giorno del suo ministero, Gesù ci offre così il suo ‘manifesto programmatico’. Ci dice che Lui non ci salva dall’alto, con una decisione sovrana o un atto di forza, un decreto, no: Lui ci salva venendoci incontro e prendendo su di sé i nostri peccati. Ecco come Dio vince il male del mondo: abbassandosi, facendosene carico”.



Non solo: questo “È anche il modo in cui noi possiamo risollevare gli altri: non giudicando, non intimando che cosa fare, ma facendoci vicini, con-patendo, condividendo l’amore di Dio. La vicinanza è lo stile di Dio nei nostri confronti”.

Quindi, l’ultimo monito: “Non stanchiamoci di invocare la luce e la forza dello Spirito Santo, affinché ci aiuti a vivere con amore le cose ordinarie e così a renderle straordinarie. È l’amore che cambia: le cose ordinarie sembrano continuare ad essere ordinarie, ma quando si fanno con amore diventano straordinarie”.