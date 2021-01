Bandi di servizio civile universale a Dogliani presso la biblioteca e il Cssm

Sono stati approvati i bandi di servizio civile universale che vedono Dogliani impegnata in due progetti, uno di ambito culturale dal titolo "Piccole biblioteche aperte" che prevede la copertura di un posto presso la Biblioteca “Luigi Einaudi” di Dogliani e il secondo di ambito sociale legato all’assistenza ai minori dal titolo “Melting pot” presso il CSSM (Consorzio Servizi Socio Assistenziali del Monregalese) con sede a Dogliani.



Con questo progetto la Biblioteca Civica intende proseguire sulla strada del miglioramento e dell’ampliamento dei servizi offerti alla cittadinanza e al territorio circostante. In particolare le attività si concentreranno sull’organizzazione di eventi tra cui il Festival della Tv e nell’animazione culturale promossa attraverso presentazioni e incontri.



Il progetto sui minori, prevede il supporto scolastico e l’integrazione sociale di bambini e ragazzi che vivono a Dogliani potenziando la collaborazione tra servizi sociali e famiglie.



REQUISITI

•Età compresa tra 18 e 28 anni

Per Melting pot:

•Diploma di scuola media superiore

•Patente B

•NEET (non studente, non occupato, non in formazione)



DURATA DEL SERVIZIO

•12 mesi per un monte ore annuo di 1145 ore - 5 gg. di servizio la settimana (circa 20 ore la settimana)



COMPENSO

439,50 euro mensili

SCADENZA

Entro l’8 febbraio 2021 alle h. 14.00



I candidati devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.



Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre essere riconosciuto dal sistema, che può avvenire in due modalità:

L’accesso alla piattaforma è possibile:

• solo attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero

• con le credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale per i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.



Per chi dovesse avere bisogno di aiuto per la scelta del progetto e per la compilazione della domanda si prega di consultare il sito https://sites.google.com/soleaorg.eu/serviziocivileuniversale2020/home e prenota per una consulenza individuale.

E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un'unica sede pena l'esclusione dalla partecipazione alla selezione.

Il bando è scaricabile al link: https://www.provincia.cuneo.gov.it/node/46078



Per informazioni:

Bando Biblioteca: Biblioteca “L. Einaudi” P.za Einaudi 9 Dogliani 0173.70210 – biblioteca.dogliani@gmail.com