Velox fisso sulla provinciale tra Cuneo e Centallo, dove le macchine sfrecciano ad oltre 180 km orari

Ha fatto e continua a fare molto discutere la decisione presa dal Comune di Centallo di piazzare un nuovo rilevatore di velocità fisso sul rettilineo tra Centallo e Cuneo, dove vige il limite di velocità ai 70 km/h.

Il dispositivo verrà posizionato probabilmente in primavera, poco oltre regione San Quirico.

70 chilometri orari. Ma basta guardare la tabella delle velocità dei passaggi, pubblicata sulla pagina Facebook di Radio Centallo, per capire come il limite non solo non venga rispettato, ma in certi orari venga più che bissato. Sono state rilevate punte di velocità fino a 188 km/h, non solo di notte, con le strade vuote, ma anche attorno alle 20.

In pieno giorno ci sono macchine che sfrecciano a oltre 150 chilometri orari. In una parola, quella strada è pericolosissima.

Certamente il velox si tradurrà anche in incassi per il Comune, stimati in circa 269mila euro. Il 78% delle vetture, infatti, non rispetta il limite. La percentuale è relativa all'analisi di una giornata in cui, su 21.500 passaggi, 16.800 sarebbero stati da sanzionare pesantemente.

La decisione è stata presa, quindi, anche valutando le statistiche di percorrenza e velocità. Quel tratto di strada è pericoloso e più volte teatro di incidenti mortali. I dati emersi rendono necessario intervenire con un un sistema invasivo come un velox stabile. Al di là della questione economica.