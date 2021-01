Danni economici per il mondo dello sci, la viceministra Castelli: "Dobbiamo correre, parlamento approvi scostamento di bilancio"

Chiede l'approvazione immediata dello scostamento di bilancio al Parlamento la viceministra dell'Economia e Finanza Laura Castelli. Anche per favorire la ripartenza del mondo sci, gravemente colpito dalle restrizioni anti contagio. Lo fa sapere la stessa Castelli in una nota diffusa a mezzo stampa.

“Continuo, ogni giorno, a leggere i molti messaggi che mi arrivano, dai gestori degli impianti di sci e dai suoi insegnanti, da imprese che non sono riuscite a pagare alcune tasse o hanno una mole di cartelle che vorrebbero mettere a posto con il Fisco, o da parte di tante attività che, nel 2020, hanno perso davvero tanto e non hanno ricevuto ristori, perché come Stato non li abbiamo fatti chiudere. - scrive Castelli - Ricevo anche telefonate da Sindaci, che devono chiudere i conti e vogliono continuare a garantire tutti i servizi pubblici essenziali. A tutti loro dobbiamo dare ulteriori risposte, ora. E per farlo è necessario che il Parlamento approvi quanto prima un nuovo scostamento di bilancio. Adesso si deve accelerare e dobbiamo chiudere entro fine mese, per dare un nuovo sostegno alle imprese."

"È nostro dovere di eletti - conclude Castelli - pensare solo a dare risposte al Paese, senza perdere tempo in pseudo crisi che nessuno comprende. Dobbiamo correre. Senza sacrificare dialogo e confronto, necessari per individuare le opportune convergenze, sia al Governo che in Parlamento”.