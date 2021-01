Film 2021: uscite, anticipazioni e titoli che verranno pubblicati nell’anno nuovo

A seguito dell’emergenza sanitaria tantissimi film previsti per il 2020 sono stati posticipati di un anno, lasciando i fan del cinema a bocca asciutta. Il cinema è sicuramente uno dei settori che ha subito maggiormente il peso della pandemia, dato che tra chiusure e cancellazioni, ha registrato delle perdite considerevoli, salvato soltanto dai numeri ottenuti dai migliori siti streaming , una magra consolazione per gli appassionati delle poltrone rosse e i pop-corn.

Nonostante ciò, il 2021 dovrebbe essere un anno di rivincita per molti film che non solo verranno pubblicati al cinema, ma è probabile che arriveranno anche anticipatamente nelle piattaforme di streaming. Questo per consentire alle persone di guardare i loro tanto attesi personaggi preferiti, oltre che alle aziende di recuperare i costi di produzione di film che bisogna ricordare in alcuni casi ammontano a centinaia di milioni di dollari.

Film che verranno pubblicati nel 2021

Ecco un elenco di film che verranno pubblicati nel 2021:

Wonder Woman 1984. La pellicola della WarnerBros dovrebbe arrivare nelle sale italiane il 28 gennaio 2021, sequel della primo film di Wonder Woman che vede ritornare Gal Gadot nei panni dell'eroina vichinga. In questo nuovo film, la narrazione è ambientata negli anni ‘80 e pare che abbia già conquistato approvazioni sufficienti per un terzo e ultimo titolo , a conclusione della trilogia.

Raya e l'ultimo drago. I bambini amanti della Disney, così come gli adulti appassionati dei film di animazione, saranno lieti di sapere che il 5 marzo 2021 arriverà nelle sale la 59° pellicola Disney. Raya e l’ultimo drago verrà pubblicato anche su Disney+, consentendo alle persone di acquistare il titolo a parte, come già fatto anche per Mulan.

Morbius. Ambientato nell’universo di Spider-Man, Morbius cerca di ampliare il mondo legato all’uomo-ragno con degli spin-off originali, come già fatto con Venom. La pellicola prodotta da Sony vede come protagonista Jared Leto. L’uscita nelle sale è prevista per il 19 marzo 2021. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere presente anche un piccolo cameo con lo Spider-Man di Sam Raimi, tuttavia, per scoprirlo bisogna aspettare l’uscita del film.

No Time to Die. James Bond ritorna al cinema con una nuova pellicola che vede come protagonista ancora una volta Daniel Craig. No Time to Die è di fatto il quinto e ultimo film di 007 interpretato dall’attore, e segnerà la fine di un ciclo importantissimo, anche perché si tratta del 25° film dedicato all’agente segreto più famoso del mondo del cinema.

A Quiet Place Part II. Dopo il finale del film A Quiet Place in molti si sono chiesti se sarebbe stato prodotto un sequel. La risposta è sì, e sarebbe dovuto uscire nelle sale proprio nello sfortunato 2020. Dopo essere stato posticipato più volte, ora il titolo è previsto per il 23 aprile 2021 e vedrà di nuovo Emily Blunt nei panni di Evelyn Abbott.

Black Widow. Dopo gli eventi di Avengers Endgame, la Marvel si prepara alla fase 4 e lo fa partendo da Natasha Romanoff, detta anche Vedova Nera. Il film è ambientato molto prima degli avvenimenti legati agli Avengers e cercherà di chiarire meglio il passato della Vedova Nera e dei motivi che l’hanno spinta a diventare un agente segreto.

Godzilla vs Kong. Dopo aver rilanciato sul grande schermo King Kong, Godzilla e Godzilla II - King of the Monsters, Adam Wingard si prepara ad integrare un quarto film che vedrà i due titani scontrarsi in una pellicola all’ultimo effetto speciale. La data di uscita è prevista per il 21 maggio 2021.

Ricapitolando, questi sono alcuni dei film principali che i fan del cinema potranno vedere nel 2021, per cui non resta che preparare i pop-corn.