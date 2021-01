Paco malosso di 4 anni cerca un padrone

Paco meraviglioso molosso di 4 anni, abituato a stare in casa ed in famiglia patisce terribilmente lo stare all’aperto, la detenzione in canile ed inizia a risentirne fisicamente.

Buonissimo ed affettuosissimo.

Ha la tendenza a scappare se si annoia ha bisogno di rapporto costante con l’adottante per il quale sarà un compagno fedele come tutti i molossi!



Per tutte le informazioni, contattate le nostre volontarie al 3662340946.



Paco si trova presso il rifugio di Fido a Pollenzo - LIDA sezione Alba Bra.